Ветеран «Спартака» сравнил Дзюбу с раненым медведем

Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили сравнил форварда "Локо" Дзюбу с раненым медведем
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что форвард столичного «Локомотива» Артем Дзюба похож на раненого зверя, который опаснее вдвойне.
Вчера, 25 мая, «железнодорожники» объявили о продлении контракта с 34-летним нападающим. Новое соглашение с Дзюбой подписано по схеме «1+1».
«Продлить Артема Дзюбу — это самый хороший выход для «Локомотива». Есть выражение, что раненый медведь опаснее здорового. Дзюба был списан, никто его не брал, хотя такого профессионала в нашем футболе еще не было. Видимо, пугало то, что ему уже 34 года.
То, что сделал Дзюба для «Локомотива», — это огромная заслуга Михаила Галактионова, который доверился футболисту, и самого Артема. Дзюба выполнил взятые на себя обязательства, держал в напряжении соперников и вдохновил «Локомотив» на подвиги», – приводит слова ветерана РИА Новости.
Напомним, в феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в Российскую премьер-лигу Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне. В последних двух играх команды в чемпионате России он не выходил на поле.
За два тура до финиша чемпионата «Локомотив», набрав 39 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.