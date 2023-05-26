Ветеран «Спартака» сравнил Дзюбу с раненым медведем

«Продлить Артема Дзюбу — это самый хороший выход для «Локомотива». Есть выражение, что раненый медведь опаснее здорового. Дзюба был списан, никто его не брал, хотя такого профессионала в нашем футболе еще не было. Видимо, пугало то, что ему уже 34 года.



То, что сделал Дзюба для «Локомотива», — это огромная заслуга Михаила Галактионова, который доверился футболисту, и самого Артема. Дзюба выполнил взятые на себя обязательства, держал в напряжении соперников и вдохновил «Локомотив» на подвиги», – приводит слова ветерана РИА Новости.