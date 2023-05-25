Гарри Кейн может перейти в мадридский «Реал»

Мадридский «Реал» изучает вариант с приобретением английского форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает Cadena SER.

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По информации источника, «Тоттенхэм» готов продать Кейна в ближайшее трансферное окно из-за того, что в следующем году у него закончится контракт с клубом.

Посредник, связанный с агентом Кейна, контактировал с представителями мадридского «Реала» – он предложил клубу услуги англичанина. В данный момент менеджмент «сливочных» изучает вариант с приобретением форварда, окончательное решение будет принято позже.