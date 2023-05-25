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Подписавший новый контракт с «Локомотивом» Дзюба пообещал «еще пошуметь»

Нападающий Артем Дзюба сообщил у себя в Telegram-канале, что подписал новый контракт с «Локомотивом» и пообещал «еще пошуметь».

Подписавший новый контракт с «Локомотивом» Дзюба пообещал «еще пошуметь»
© РИА Новости

Футболист отметил, что «рад» соглашению. Он поблагодарил руководство и тренерский штаб «Локомотива» и всех болельщиков «за доверие».

«Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» — написал Дзюба.

t.me/c/1556878897/111572

Ранее стала известна зарплата футболиста в «Локомотиве». За год Дзюба получит 120 миллионов рублей.

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