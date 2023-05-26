Экс-вратарь сборной Испании намекнул, что Винисиус спровоцировал болельщиков

«Винисиус? Чем меньше вы будете провоцировать болельщиков соперника и чем меньше вы будете протестовать перед судьями, тем больше уважения вы получите. Он становится одним из лучших футболистов в мире, но я думаю, что он должен повзрослеть и проявлять больше уважения к своим соперникам», — приводит слова Рейны Marca.