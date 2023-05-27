Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание команды в Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. Его слова приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

Специалист заявил, что никто из футболистов не захотел покинуть клуб. Он подчеркнул, что ответственность за провал лежит на нем, поэтому никто из игроков не должен винить себя в этом.

«Я никогда не понимал концепции ухода», — добавил тренер.

«Ливерпуль» впервые за семь лет с 2016 года не сыграет в Лиге чемпионов. В главном европейском турнире сезона-2023/2024 от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».