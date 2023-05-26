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«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и грозит Ла Лиге судом

«Эспаньол» требует Ла Лигу аннулировать результат матча 36-го тура с мадридским «Атлетико» (3:3). Руководство «попугаев» считает, что мяч после удара нападающего «матрасников» Антуана Гризманна не пересёк линию ворот, однако арбитр после просмотра VAR принял решение засчитать взятие ворот.

«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико»
© globallookpress.com

«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой просто нереально определить, пересёк ли полностью мяч линию ворот. Все наши клубные и сторонние анализы показали, что, наоборот, мяч полностью не пересёк линию.

Данный способ определение спорного момента нарушает протокол VAR, поскольку он корректирует судейское решение, не имея для этого ни одного убедительного доказательства. Поэтому мы считаем, что здесь имеет место фальсификация матча и явная халатность в применении правил и в использовании технологии VAR, повлекшим за собой непоправимый ущербу «Эспаньолу».

Наш клуб считает свои права ущемлёнными, следовательно, мы будем оспаривать результат этого матча и требовать, чтобы его аннулировали. Также «Эспаньол» изучает возможные дополнительные судебные иски в отношении возможного материального ущерба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что гол Гризманна был забит на 44-й минуте и упрочил преимущество «Атлетико» (2:0). По ходу того матча счёт и вовсе был 3:0 в пользу «матрасников», однако «Эспаньол» сумел отыграть этот гандикап и вырвать ничью.

«Эспаньол» после 36 туров имеет в своём актив 35 очков и располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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