$79.98+0.0285.88-0.32

Футболист-чемпион сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой

Французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, находящийся на правах аренды в «Лечче», сравнил выступление за каталонцев с тюрьмой. Его слова приводит As со ссылкой на Canal+.

Футболист-чемпион сравнил выступление за «Барселону» с тюрьмой
© Lenta.ru

«В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только в спортивном плане, но и в плане повседневной жизни», — заявил 29-летний футболист.

Умтити подчеркнул, что после переезда в Испанию сначала его ценили, а затем в него перестали верить.

Защитник перешел в «Барселону» в 2016 году. В составе команды он провел 90 матчей и отличился двумя голами. С 2022 года француз находится в аренде в «Лечче». В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира в 2018 году.

В феврале российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий