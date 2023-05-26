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Тренер "МЮ" тен Хаг оценил выход своей команды в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу над "Челси" в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает BBC. "Этому клубу место в Лиге чемпионов. В АПЛ добиться этого непросто, поэтому многие борются за это.

Тренер "МЮ" тен Хаг оценил выход своей команды в Лигу чемпионов
© Global Look Press

Мы хотели победить. Мы показали победный настрой. У "Челси" выдающиеся игроки, но на контратаках мы были очень хороши, по-настоящему опасны. В итоге мы забили четыре гола", - сказал тренер. Встреча, пошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. На шестой минуте счет в матче открыл полузащитник "Манчестера" Каземиро. В добавленное к первому тайму время преимущество хозяев упрочил Антони Марсьяль.

Бруно Фернандеш реализовал пенальти на 73-й минуте. На 78-й минуте нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд сделал счет 4:0. Единственный мяч "Челси" на 89-й минуте забил Жоау Феликс. "Газета".Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Таким образом, после 37 проведенных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка. Команда обеспечила себе место в Лиге чемпионов. "Челси" располагается на 12-й позиции, имея в активе 43 балла после 37 матчей.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

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