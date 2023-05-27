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Холанд — четвёртый игрок «Ман Сити» в истории, ставший лучшим футболистом сезона в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал четвёртым футболистом «горожан» в истории, выигравшим награду лучшему игроку сезона АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Холанд — четвёртый игрок «Ман Сити» в истории, ставший лучшим футболистом сезона в АПЛ
© Чемпионат.com

Холанд стал лучшим игроком в сезоне 2022/2023. Уже третий год подряд АПЛ лучшим признаёт футболиста «Манчестер Сити». Именно «горожане» выигрывают чемпионат на протяжении последних трёх сезонов.

До Холанда награду лучшему игроку сезона АПЛ получали защитники Венсан Компани (сезон 2011/2012) и Рубен Диаш (2020/2021) и полузащитник Кевин Де Брёйне (2019/2020 и 2021/2022).

22-летний Холанд сыграл 35 матчей в АПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 36 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Норвежский форвард помог «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. Этот сезон был первым для Холанда в АПЛ.

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