Холанд — четвёртый игрок «Ман Сити» в истории, ставший лучшим футболистом сезона в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал четвёртым футболистом «горожан» в истории, выигравшим награду лучшему игроку сезона АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

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Холанд стал лучшим игроком в сезоне 2022/2023. Уже третий год подряд АПЛ лучшим признаёт футболиста «Манчестер Сити». Именно «горожане» выигрывают чемпионат на протяжении последних трёх сезонов.

До Холанда награду лучшему игроку сезона АПЛ получали защитники Венсан Компани (сезон 2011/2012) и Рубен Диаш (2020/2021) и полузащитник Кевин Де Брёйне (2019/2020 и 2021/2022).