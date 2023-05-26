Российский экс-футболист усомнился в том, что финны — счастливая нация

Экс-футболист Седунов заявил, что шведы не любят россиян больше, чем финнов
Бывший футболист олимпийской сборной России Петр Седунов, который сейчас живет в Швеции, высказался о жителях Финляндии.
С 2000 года до конца карьеры Седунов выступал за шведские клубы, в это же время получил подданство Швеции.
«Научилcя ли я как вcякий швед ненавидеть финнов? У финнов акцент хуже, чем у руccких! Но я еще 20 лет назад понял, приехав cюда: к финнам отношение еще ничего. Руccких шведы не любят значительно cильнее. Но я cпокойно отношуcь. Да и к финнам я нормально. Cпецифичеcкий народ. Еще cпокойнее, чем шведы.
В наших газетах пишут, что финны — самые счастливые люди на планете. Но я не знаю, что там может быть «счастливого»... Хотя им много не надо! Баня, природа — и все», — приводит слова экс-футболиста «Спорт-Экспресс».
45-летний Седунов является воспитанником мурманского футбола. В России известен по выступлениям за московский ЦСКА, ижевский «Газовик-Газпром», омский «Иртыш» и липецкий «Металлург».
В Швеции Седунов играл за «Лулео», «Буден» и «Эстер».