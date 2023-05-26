«Зенит» откроет Зал славы клуба, куда войдут 150 человек

«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внёс вклад в титулы «Зенита» — это около 150 человек. В это число войдут футболисты, тренеры, ассистенты.



Я думаю, что сложно будет переоценить вклад людей. Зал славы будет находиться на арене. В данный момент стараемся найти подходящее место», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».