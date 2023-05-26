«Зенит» откроет Зал славы клуба, куда войдут 150 человек

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге появится Зал славы.
«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внёс вклад в титулы «Зенита» — это около 150 человек. В это число войдут футболисты, тренеры, ассистенты.
Я думаю, что сложно будет переоценить вклад людей. Зал славы будет находиться на арене. В данный момент стараемся найти подходящее место», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). В 1984 году команда единственный раз выиграла чемпионат СССР.
На эмблеме «Зенита» появится вторая звезда. Она добавляется на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР.