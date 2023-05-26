Экс-футболист ЦСКА рассказал о заблуждении насчет пива

«Даже по себе это ощущал. Когда после игры выпью пива — на утро разбитый. А если просто хорошо поем, выпью воды простой побольше (или даже сладкой) — усталости не чувствую!» — отметил Таранов.



Экс-футболист добавил, что его ощущения подтвердились во время обучения на тренера. «Ошибочное представление, что пиво помогает быстрее восстанавливаться. Из поколения в поколение это все шло, но без анализа», — заявил Таранов.