Защитник «Валенсии» отказался позировать с антирасистским баннером перед матчем Примеры
Защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби не стал позировать с баннером «Расисты, прочь из футбола», который приготовили Министерство спорта Испании, Примера и испанская федерация футбола. Баннер был развёрнут перед очередным матчем команды в Примере после громкого расистского скандала.
Ранее фанаты «Валенсии» оскорбляли на расовой почве вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
В концовке того матча бразилец принял участие в потасовке. В итоге он был удалён. После матча бразильский футболист заявил, что его удаление стало наградой расистам на стадионе.
Также Винисиус публично осудил руководство Примеры, заявив, что лига не борется с проявлениями расизма. В дальнейшем футболиста поддержали мэр Рио-де-Жанейро и президент Бразилии.
Что касается гвинейца Дьякаби, то причины его решения неизвестны. Сам он также оказывался в центре расистского скандала. В апреле 2021 года его оскорбил защитник «Кадиса» Хуан Кала.