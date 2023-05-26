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Защитник «Валенсии» отказался позировать с антирасистским баннером перед матчем Примеры

Защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби не стал позировать с баннером «Расисты, прочь из футбола», который приготовили Министерство спорта Испании, Примера и испанская федерация футбола. Баннер был развёрнут перед очередным матчем команды в Примере после громкого расистского скандала.

Защитник «Валенсии» отказался позировать с антирасистским баннером
© Betassist

Ранее фанаты «Валенсии» оскорбляли на расовой почве вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

В концовке того матча бразилец принял участие в потасовке. В итоге он был удалён. После матча бразильский футболист заявил, что его удаление стало наградой расистам на стадионе.

Также Винисиус публично осудил руководство Примеры, заявив, что лига не борется с проявлениями расизма. В дальнейшем футболиста поддержали мэр Рио-де-Жанейро и президент Бразилии.

Что касается гвинейца Дьякаби, то причины его решения неизвестны. Сам он также оказывался в центре расистского скандала. В апреле 2021 года его оскорбил защитник «Кадиса» Хуан Кала.

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