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Журналист Карпов сообщил, что "Спартак", "Зенит" и ЦСКА интересуются защитником Макарчуком

Несколько топ-клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) интересуются защитником «Сочи» Артемом Макарчуком. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Три топ-клуба РПЛ интересуются нападающим «Сочи»
© РИА Новости

По его информации, интерес к футболисту проявили московские «Спартак» и ЦСКА.

Иван Карпов задал вопрос Марьяне Кашчелан, агенту Артема Макарчука, о будущем ее клиента.

«За Артемом следят «Спартак», «Зенит» — да почти все клубы РПЛ. Он один из немногих левоногих футболистов на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд РПЛ. Но конкретики по нему пока нет», — сказала агент.

Контракт 27-летнего игрока с «Сочи» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал пять результативных передач.

В активе Макарчука также есть три матча в составе сборной России.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Макарчука в 2,5 млн евро.

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