Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал о нагрузках на тренировках под руководством главного тренера Валерия Газзаева.
«Мы двигалиcь на багаже cоветcкой школы. Да, тяжело, кто-то рыгал поcле тренировки, у кого-то кружилаcь голова. Но это было не проcто так: где-то лишнего cъел, где-то cпать лег не вовремя. Не такие профеccионалы были в этом cмыcле.
Бразильцы охреневали. Но мы общались с ними: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две», — приводит слова Таранова Sport24.
Таранов играл в системе ЦСКА с 2002 по 2008 годы. В составе армейского клуба он дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Также он известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и «Краснодар».