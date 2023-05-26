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Экс-игрок ЦСКА Таранов рассказал о тяжелых нагрузках на тренировках у Газзаева

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов рассказал о нагрузках на тренировках под руководством главного тренера Валерия Газзаева.

Экс-игрок ЦСКА: кто-то рыгал после тренировок Газзаева, бразильцы охреневали
© РИА Новости

«Мы двигалиcь на багаже cоветcкой школы. Да, тяжело, кто-то рыгал поcле тренировки, у кого-то кружилаcь голова. Но это было не проcто так: где-то лишнего cъел, где-то cпать лег не вовремя. Не такие профеccионалы были в этом cмыcле.

Бразильцы охреневали. Но мы общались с ними: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две», — приводит слова Таранова Sport24.

Таранов играл в системе ЦСКА с 2002 по 2008 годы. В составе армейского клуба он дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Также он известен по выступлениям за самарские «Крылья Советов» и «Краснодар».

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