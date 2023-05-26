$79.98+0.0285.88-0.32
1 час назад

Ловчев высказался о возможном переходе Глебова в «Спартак»

Чемпионат.comиещё 2

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе капитана «Ростова» Данила Глебова в стан красно-белых. По мнению эксперта, Глебов является оптимальным вариантом усиления на позицию опорного полузащитника.

Ловчев прокомментировал возможный переход Глебова в «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пошел разговор о том, что «Спартак» хочет Глебова из «Ростова». Игрок стоит дорого, и «Спартак» якобы думает, а «Ростов» не готов продавать.

Это важнейшая позиция для «Спартака», команде нужен хороший опорник, это разрушитель. На примере «Зенита», где несколько лет назад покупкой Барриоса закрыли позицию на несколько лет вперед, мы видим, как это важно, что это дает в плане результата.

Глебов хороший игрок, капитан «Ростова», он по характеристикам лучшего всего подойдет в эту позицию. Он умеет играть, он с характером, он лидер. Наверное, из россиян я бы на эту позицию рассматривал Баринова и Глебова. Но Баринов «Спартак» ненавидит, примеры в подтверждение сами найдите. А Глебов стоит больших денег. Но лучше взять его, чем нескольких подешевле. И надо спрашивать его самого — хочет ли он сам в «Спартак», хочет уходить из «Ростова»?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Футбол,Данил Глебов,Евгений Ловчев,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий