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«Есть много недосказанности». Ходоровский — об отстранении игроков «Торпедо»

Член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский высказался о ситуации с отстранением ряда футболистов автозаводцев от игры и тренировок с основной командой, отметив, что в ней есть много недосказанности.

Член совета директоров «Торпедо» высказался об отстранении игроков
© ФК "Торпедо"

Напомним, ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основным составом футболистов Илью Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.

«В ситуации действительно есть много недосказанности. Я могу сказать, что общаюсь с Равилем Нетфуллиным и пока не готов говорить о конкретике этих вещей. Общаясь с Равилем, сказал ему, что не стоило давать расширенный комментарий в прессе после произошедшего. Он очень правильный человек, профессиональный спортсмен, но в данном случае это было напрасно сделано.

К тому, что конкретно произошло на тренировке, стоит вернуться чуть позже, это совершенно внутренние вещи команды. Наверное, если бы Нетфуллин не комментировал ситуацию в СМИ, всё могло сложиться немного иначе. Но это лишь моё мнение.

В течение сезона у нас были истории, когда тренер не находил общего языка с игроком. После одного из сборов решением Талалаева во вторую команду был переведён Самсонов, позже Клотет вернул его.

Там было недопонимание в определённых вещах, но изначально все договорились, что вопрос остается внутри клуба. Так и произошло, более того, сейчас вся вторая команда переживает из за отсутствия Самсонова, потому что он был для них настоящим дядькой», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».

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