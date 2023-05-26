Член совета директоров «Торпедо» высказался об отстранении игроков

«В ситуации действительно есть много недосказанности. Я могу сказать, что общаюсь с Равилем Нетфуллиным и пока не готов говорить о конкретике этих вещей. Общаясь с Равилем, сказал ему, что не стоило давать расширенный комментарий в прессе после произошедшего. Он очень правильный человек, профессиональный спортсмен, но в данном случае это было напрасно сделано.



К тому, что конкретно произошло на тренировке, стоит вернуться чуть позже, это совершенно внутренние вещи команды. Наверное, если бы Нетфуллин не комментировал ситуацию в СМИ, всё могло сложиться немного иначе. Но это лишь моё мнение.



В течение сезона у нас были истории, когда тренер не находил общего языка с игроком. После одного из сборов решением Талалаева во вторую команду был переведён Самсонов, позже Клотет вернул его.



Там было недопонимание в определённых вещах, но изначально все договорились, что вопрос остается внутри клуба. Так и произошло, более того, сейчас вся вторая команда переживает из за отсутствия Самсонова, потому что он был для них настоящим дядькой», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».