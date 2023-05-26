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Футболист итальянской "Вероны" Гюнтер может перейти в "Краснодар"

Германский защитник Корай Гюнтер может перейти в "Краснодар" из итальянской "Вероны" в ближайшее межсезонье. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Эрсин Акан.

Защитник итальянской "Вероны" может перейти в "Краснодар"
© globallookpress.com

"Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О "Краснодаре", - сказал Акан.

Гюнтеру 28 лет, в нынешнем сезоне защитник на правах аренды выступает за "Сампдорию". В ее составе он провел 23 матча в различных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Права на игрока принадлежат "Вероне", куда он перешел в 2019 году. Ранее футболист также выступал за германскую "Боруссию" (Дортмунд) и турецкий "Галатасарай".

"Краснодар" по итогам 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету команды 46 очков.

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