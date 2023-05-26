Защитник итальянской "Вероны" может перейти в "Краснодар"

"Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О "Краснодаре", - сказал Акан.

Гюнтеру 28 лет, в нынешнем сезоне защитник на правах аренды выступает за "Сампдорию". В ее составе он провел 23 матча в различных турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Права на игрока принадлежат "Вероне", куда он перешел в 2019 году. Ранее футболист также выступал за германскую "Боруссию" (Дортмунд) и турецкий "Галатасарай".