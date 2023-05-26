Экс-президент "Торпедо" Геркус "не прошел испытательный срок"

— Когда 18 августа был подписан контракт с Ильей Леонидовичем на позицию президента, там был предусмотрен шестимесячный испытательный срок. И он подходил к концу как раз к концу февраля. По факту он этот испытательный срок не прошел: мы договорились, что через шесть месяцев мы подведем итоги этого отрезка. Официально мы не стали пользоваться вышеназванным пунктом, подводя итоги, но мы понимали, что за эти полгода ни одна из поставленных целей достигнута не была. Сейчас о нас можно говорить что угодно, но то, что было прописано в контракте, этого не отнять. И мы приняли общее решение об уходе Ильи Леонидовича, — сказал Ходоровский в интервью «Матч ТВ».