Экс-президент "Торпедо" Геркус "не прошел испытательный срок"

«Фактически Геркус не прошел испытательный срок в «Торпедо» — член совета директоров клуба Ходоровский
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус фактически не прошел шестимесячный испытательный срок, который был предусмотрен в его контракте с клубом, заявил «Матч ТВ» член совета директоров автозаводцев Анатолий Ходоровский.
«Торпедо» досрочно потеряло шансы остаться в МИР РПЛ на следующий сезон, команда в 28 турах чемпионата России набрала 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Геркус был президентом московского клуба с августа 2022 года по март 2023 го.
— Когда 18 августа был подписан контракт с Ильей Леонидовичем на позицию президента, там был предусмотрен шестимесячный испытательный срок. И он подходил к концу как раз к концу февраля. По факту он этот испытательный срок не прошел: мы договорились, что через шесть месяцев мы подведем итоги этого отрезка. Официально мы не стали пользоваться вышеназванным пунктом, подводя итоги, но мы понимали, что за эти полгода ни одна из поставленных целей достигнута не была. Сейчас о нас можно говорить что угодно, но то, что было прописано в контракте, этого не отнять. И мы приняли общее решение об уходе Ильи Леонидовича, — сказал Ходоровский в интервью «Матч ТВ».