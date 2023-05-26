«Реал» и «Барселона» больше не имеют права называть матч между собой «эль класико»

Мадридский «Реал» и «Барселона» больше не смогут использовать выражение «эль класико» для обозначения матча между собой. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, Испанское ведомство по патентам и товарным знаком отклонило апелляцию «Реала» на использование этого выражения для избежания рисков, связанных с тем, что этот же бренд использует испанская Ла Лига.

Теперь у «Реала» и «Барселоны» есть один месяц, чтобы подать апелляцию на это решение, если они хотят продолжать борьбу за контроль над брендом «эль класико».