В «Торпедо» заявили, что Дзюба — не спаситель отечества

«Дзюба — не спаситель отечества. Нам сейчас говорят: посмотрите, вот кто бы вытащил «Торпедо», как он сделал это в «Локомотиве». Да, возможно. Только для этого желательно под него было взять Баринова, а еще Глушенкова и Пиняева. Это как минимум.



К сожалению, у нас в команде нет футболистов уровня Пиняева и Глушенкова. Перейдя в «Торпедо», Дзюба бы играл при других обстоятельствах и с другими партнерами. И говорить, что возьми мы Артема, «Торпедо» бы не вылетело, не совсем корректно», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».