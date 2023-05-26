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1 час назад

Член совета директоров "Торпедо" Ходоровский считает, что Дзюба не спас бы клуб от вылета из РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Член совета директоров московского футбольного клуба «Торпедо» Анатолий Ходоровский высказался о сорвавшемся трансфере форварда Артема Дзюбы.

В «Торпедо» заявили, что Дзюба — не спаситель отечества
Фото:  РИА Новости РИА Новости

Нападающий в итоге оказался в столичном «Локомотиве». «Торпедо» досрочно лишилось шансов на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дзюба — не спаситель отечества. Нам сейчас говорят: посмотрите, вот кто бы вытащил «Торпедо», как он сделал это в «Локомотиве». Да, возможно. Только для этого желательно под него было взять Баринова, а еще Глушенкова и Пиняева. Это как минимум.

К сожалению, у нас в команде нет футболистов уровня Пиняева и Глушенкова. Перейдя в «Торпедо», Дзюба бы играл при других обстоятельствах и с другими партнерами. И говорить, что возьми мы Артема, «Торпедо» бы не вылетело, не совсем корректно», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».

Вчера, 25 мая, «железнодорожники» объявили о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним нападающим подписано по схеме «1+1».

Напомним, в феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне. В последних двух играх команды в чемпионате России он не выходил на поле.

Футбол,Анатолий Ходоровский,Торпедо,
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