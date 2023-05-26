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CAS обязал "Локомотив" выплатить агентам более €550 тыс. по контракту Жоау Мариу

ТАСС, 26 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил обращение агентской компании Olea Sports Capital LLC, потребовавший от российского клуба "Локомотив" выплатить более €555 тыс. за нарушения по контракту бывшего футболиста команды португальца Жоау Мариу. Документ с решением CAS опубликован в пятницу на официальном сайте организации.

CAS обязал "Локомотив" выплатить полмиллиона евро агентам португальца Мариу
© РИА Новости

Суд установил, что "Локомотив" не выплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (€255 582) и бонусе за попадание в Лигу чемпионов (€300 тыс.). Первая сумма должна быть выплачена по курсу валют от 31 июля 2020 года, вторая - по курсу от 2 сентября 2020 года.

В то же время CAS отклонил апелляцию Olea Sports Capital LLC, представлявшую интересы бывшего защитника "Локомотива" Мурило. Агентская компания утверждала, что "Локомотив" нарушил порядок выплат по бонусным соглашениям в контракте игрока.

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