CAS обязал "Локомотив" выплатить полмиллиона евро агентам португальца Мариу

ТАСС, 26 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил обращение агентской компании Olea Sports Capital LLC, потребовавший от российского клуба "Локомотив" выплатить более €555 тыс. за нарушения по контракту бывшего футболиста команды португальца Жоау Мариу. Документ с решением CAS опубликован в пятницу на официальном сайте организации.

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Суд установил, что "Локомотив" не выплатил средства, полагавшиеся агентам при подписном бонусе (€255 582) и бонусе за попадание в Лигу чемпионов (€300 тыс.). Первая сумма должна быть выплачена по курсу валют от 31 июля 2020 года, вторая - по курсу от 2 сентября 2020 года.