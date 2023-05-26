Экс-игрок ЦСКА сравнил Газзаева и Слуцкого

«Чья философия ближе – Слуцкого или Газзаева? Газзаева. Но с элементами Слуцкого. А насчёт чемпионств — многое зависит от состава. Мы тоже могли с «Крыльями» на что-то претендовать, если бы состав сохранился.



В чём разница между ними? В мелочах. Делаем высокое поднимание бедра — если у Газзаева чуть недотянул, мог и на это разораться. А у Слуцкого разминаешься как хочешь, более европейский подход.



Если для кого-то Газзаев как отец, то для меня — жёсткий и требовательный тренер, который был настроен на работу, кроме первого места, ничего не знал», — приводит слова Таранова Sport24.