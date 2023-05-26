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Экс-игрок ЦСКА Таранов сравнил Газзаева и Слуцкого

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов сравнил экс-наставников армейцев Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева. По его словам, у Слуцкого более европейский подход к разминкам, а Газзаев внимателен к мелочам.

Экс-игрок ЦСКА сравнил Газзаева и Слуцкого
© Чемпионат.com

«Чья философия ближе – Слуцкого или Газзаева? Газзаева. Но с элементами Слуцкого. А насчёт чемпионств — многое зависит от состава. Мы тоже могли с «Крыльями» на что-то претендовать, если бы состав сохранился.

В чём разница между ними? В мелочах. Делаем высокое поднимание бедра — если у Газзаева чуть недотянул, мог и на это разораться. А у Слуцкого разминаешься как хочешь, более европейский подход.

Если для кого-то Газзаев как отец, то для меня — жёсткий и требовательный тренер, который был настроен на работу, кроме первого места, ничего не знал», — приводит слова Таранова Sport24.

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