Мостовой: ситуация с Винисиусом ужасная

«Во всех европейских командах, где я играл, со мной выступали ребята из разных стран. У всех разная культура была, но мы дружили. С трибун разное кричали, особо внимание не обращали. Всегда была, есть и будет как агрессия, так и поддержка со стороны болельщиков.



Дурачков везде хватает, за всеми не уследишь, в голову не залезешь. Как вы можете по человеку понять, будет он оскорблять кого-то или нет? Тут даже Fan ID не поможет в современном футболе. У кого-то зависть к футболисту бывает, что он хорошо играет, зарабатывает.



Ситуация с Винисиусом ужасная. Какая разница, у кого какой цвет кожи? Смотрите футбол и поддерживайте свою команду. Я не совсем согласен, что президента начали просить подать в отставку. До этого же было всё хорошо, почему никто об этом раньше не кричал ему. Скорее всего, есть и другие косяки за ним, поэтому решили поднадавить. 25 лет назад тоже много чего кричали с трибун. Сейчас такие истории раздувают быстро, вот и результат», — приводит слова Мостового Legalbet.