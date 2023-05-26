Уткин подколол гендиректора «Зенита»

Уткин пошутил про заявление гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов
Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о том, что нынешний состав сине-бело-голубых мог бы составить серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.
«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений — «Зенит» образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».
Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть — команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!
Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить: да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.
У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», — написал Уткин в Telegram-канале.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Это пятое подряд чемпионство для петербургской команды.
В оставшихся двух турах РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют с «Сочи» (27 мая) и воронежским «Факелом» ( 3 июня).
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.