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Уткин пошутил про заявление гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о том, что нынешний состав сине-бело-голубых мог бы составить серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.

Уткин подколол гендиректора «Зенита»
© РИА Новости

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений — «Зенит» образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».

Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть — команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить: да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», — написал Уткин в Telegram-канале.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Это пятое подряд чемпионство для петербургской команды.

В оставшихся двух турах РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют с «Сочи» (27 мая) и воронежским «Факелом» ( 3 июня).

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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