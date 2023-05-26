Уткин подколол гендиректора «Зенита»

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений — «Зенит» образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».



Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть — команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!



Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить: да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.



У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», — написал Уткин в Telegram-канале.