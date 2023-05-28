Экс-советник Федуна Камоцци назвал лучшего игрока в нынешнем сезоне РПЛ

В нынешнем сезоне Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за "Спартак" во всех турнирах. Напомним, Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему. В начале марта суд потребовал для игрока "Спартака" лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми. "Спартак" после 28 туров РПЛ набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. На второй строчке расположился ЦСКА, у которого на один балл больше. Чемпионом России досрочно стал петербургский "Зенит".