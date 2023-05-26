«Пари НН» не будет выкупать у «Спартака» полузащитника Шильцова

«Пари НН» не будет выкупать у «Спартака» футболиста Шильцова, заявил агент
Выступающий на правах аренды за нижегородский «Пари НН» полузащитник Константин Шильцов вернется в московский «Спартак», сообщил агент футболиста Ринат Мавлетдинов.
— Шильцов возвращается в «Спартак», а дальше будем думать. Будем ли рассматривать другой вариант? У игрока действующий контракт с «красно белыми», — заявил Мавлетдинов Metaratings.ru.
Шильцов в нынешнем сезоне провел 15 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах, отметился забитым мячом и голевой передачей. Контракт 21 летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.
«Пари НН» после 28 туров занимает 14 е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.
«Уверен, что партнеры по международным матчам найдутся. Мы будем готовиться к возвращению, которое неминуемо произойдет» — гендиректор «Зенита»
«Пари НН» не будет выкупать у «Спартака» футболиста Шильцова, заявил агент
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