В "Факеле" рассказали, когда вратарь Свинов вернется в "Спартак"

Свинову 22 года, в декабре 2021 года он перешел из "Факела" в "Спартак", заключив соглашение до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на год по инициативе красно-белых. За красно-белых он не сыграл ни одного матча. В сезоне-2022/23 он сыграл за "Факел" 23 матча в разных турнирах, пропустил 34 гола, 7 встреч он завершил без пропущенных мячей.