Саудовский аналитик: Месси, Бускетс и Ди Мария продолжат карьеру в «Аль-Хиляле»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, его соотечественник — полузащитник Анхель Ди Мария, а также испанский опорник Серхио Бускетс в следующем сезоне будут играть в составе саудовского клуба «Аль-Хиляль», заявил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф в эфире телеканала SBC.

© Чемпионат.com

У Месси («ПСЖ») и Ди Марии («Ювентус») в этом году заканчиваются контракты с их клубами. Бускетс совсем недавно объявил об уходе из «Барселоны». Таким образом, футболисты отправятся «доигрывать» в денежную Саудовскую лигу.

В этом сезоне Лионель Месси сыграл в 30 матчах, забил 15 голов и отдал 16 голевых передач. Анхель Ди Мария поучаствовал в 24 играх, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Серхио Бускетс же отдал четыре ассиста в 29 матчах.