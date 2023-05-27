Гвардиола: Ла Лига должна учиться у АПЛ, как бороться с расизмом

«Ла Лига должна учиться у АПЛ. В Англии все очень жёсткие в борьбе с расизмом. Здесь знают, что должны делать. Эта проблема есть везде — когда думают, что лучше соседа, лучше других. Это касается всех поколений повсюду. Наши предки происходят от мигрантов, воинов, диктаторов и вынуждены уезжать как можно дальше из стран. Создавать семьи там и возвращаться туда, где родились.