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Гвардиола: Ла Лига должна учиться у АПЛ, как бороться с расизмом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на раccистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче Ла Лиги с «Валенсией».

Гвардиола: Ла Лига должна учиться у АПЛ, как бороться с расизмом
© GETTY IMAGES

«Ла Лига должна учиться у АПЛ. В Англии все очень жёсткие в борьбе с расизмом. Здесь знают, что должны делать. Эта проблема есть везде — когда думают, что лучше соседа, лучше других. Это касается всех поколений повсюду. Наши предки происходят от мигрантов, воинов, диктаторов и вынуждены уезжать как можно дальше из стран. Создавать семьи там и возвращаться туда, где родились.

Проблема в том, что повсюду царит расизм. Считают, что наш язык лучше другого, наша страна лучше другой.

Как люди мы должны принять разнообразие, но сейчас мы далеки от этого. Надеюсь, ситуация станет лучше в Испании, но я далеко не оптимист в этом вопросе. Надеюсь, справедливость будет властвовать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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