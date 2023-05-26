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Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо»
© Betassist

В телеграм-канале московского клуба появилось видео, на котором Овечкин несколько раз подкидывает шайбу на базе команды.

25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал», хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо».

«Динамо» 28 мая на своём поле встретится с «Локомотивом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Встреча стартует в 16:30 мск.

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые за девять лет, и российский нападающий принял решение вернуться на отпуск в Россию.

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