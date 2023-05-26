У дисквалифицированного на 8 месяцев игрока АПЛ диагностирована игромания

У нападающего клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» Айвана Тони, дисквалифицированного на восемь месяцев за игру на ставках, диагностировали игроманию, сообщает официальный сайт команды.

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Футболист прошел обследование у психиатра, который выявил у него зависимость от азартных игр.

«Клуб будет делать все возможное, чтобы оказать поддержку Айвану и его семье в решении возникших вопросов. Разговоры по этому поводу и все вопросы, касающиеся дела, останутся конфиденциальными в целях защиты игрока и его семьи», — говорится в заявлении «Брентфорда».

Тони 13 раз ставил на поражение «Брентфорда», но только в матчах, в которых он не принимал участия.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о дисквалификации Тони 18 мая. До 16 января 2024 года ему запрещено заниматься какой-либо футбольной деятельностью. Он имеет право начать тренировки с командой 17 сентября 2023 года. Помимо этого, Тони оштрафован на £50 тыс.