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1 час назад

Форварду клуба АПЛ "Брентфорд" Тони диагностировали зависимость от азартных игр

Газета.Ruиещё 1

У нападающего клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» Айвана Тони, дисквалифицированного на восемь месяцев за игру на ставках, диагностировали игроманию, сообщает официальный сайт команды.

У дисквалифицированного на 8 месяцев игрока АПЛ диагностирована игромания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Футболист прошел обследование у психиатра, который выявил у него зависимость от азартных игр.

«Клуб будет делать все возможное, чтобы оказать поддержку Айвану и его семье в решении возникших вопросов. Разговоры по этому поводу и все вопросы, касающиеся дела, останутся конфиденциальными в целях защиты игрока и его семьи», — говорится в заявлении «Брентфорда».

Тони 13 раз ставил на поражение «Брентфорда», но только в матчах, в которых он не принимал участия.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о дисквалификации Тони 18 мая. До 16 января 2024 года ему запрещено заниматься какой-либо футбольной деятельностью. Он имеет право начать тренировки с командой 17 сентября 2023 года. Помимо этого, Тони оштрафован на £50 тыс.

В ноябре 2022 года спортсмену были предъявлены обвинения в 232 нарушениях законов FA об азартных играх в период с 2017 по 2021 год. В декабре ассоциация включила в дело еще 30 случаев, имевших место с 2017 по 2019 год.

Футбол,
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