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Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов за участие в договорном матче

Футболисты «СКА-Хабаровск-2» Зийадхан Маммадов и Денис Деркунский пожизненно отстранены от футбольной деятельности, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов за участие в договорном матче
© РИА Новости

Сегодня, 26 мая, прошло заседание комитета по этике РФС, на котором решался вопрос наказания игроков, участвовавших в договорном матче. По итогам заседания оба вышеуказанных игрока получили наказание в виде пожизненного отстранения от футбола.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании, состоявшемся 26 апреля, пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность игрокам Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и Гванзаву Магомедову за организацию договорного матча в соревнованиях Второй лиги между командами «Салют Белгород» и «СКА-Хабаровск-2», который состоялся 20 октября 2022 года. Результат матча был аннулирован, а хабаровскому клубу присуждено поражение со счетом 0:3.

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