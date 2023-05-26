Овечкин поделился мнением о Дзюбе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с игроком «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о футболисте «Локомотива» Артеме Дзюбе. Его слова доступны в Telegram-канале бело-голубых.

Смолов предложил Овечкину выбрать, с каким футбольным клубом он хотел бы сыграть, и тот остановился на «Локомотиве».

«У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься», — отметил футболист.

Овечкин возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого воспитанник московского хоккейного «Динамо» был заменен.