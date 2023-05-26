$79.97-0.0285.92+0.04

Овечкин поделился мнением о Дзюбе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в разговоре с игроком «Динамо» Федором Смоловым поделился мнением о футболисте «Локомотива» Артеме Дзюбе. Его слова доступны в Telegram-канале бело-голубых.

Овечкин поделился мнением о Дзюбе
© globallookpress.com

Смолов предложил Овечкину выбрать, с каким футбольным клубом он хотел бы сыграть, и тот остановился на «Локомотиве».

«У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься», — отметил футболист.

Овечкин возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо»

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого воспитанник московского хоккейного «Динамо» был заменен.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий