Экс-тренер сборной России назвал лучших игроков РПЛ

«В очередной раз качеством игры и результатом порадовал «Зенит». Отличились Малком, Клаудиньо. Бразильцы задают тональность.



Если говорить про спартаковцев, то можно выделить Квинси Промеса. Мне сейчас нравится молодой и талантливый Руслан Литвинов. У ЦСКА — Иван Обляков и Федор Чалов», — сказал Игнатьев в интервью «Матч ТВ».