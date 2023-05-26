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1 час назад

Экс-тренер сборной России Игнатьев назвал Промеса и Чалова в числе лучших игроков РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о лучших игроках Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Экс-тренер сборной России назвал лучших игроков РПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В очередной раз качеством игры и результатом порадовал «Зенит». Отличились Малком, Клаудиньо. Бразильцы задают тональность.

Если говорить про спартаковцев, то можно выделить Квинси Промеса. Мне сейчас нравится молодой и талантливый Руслан Литвинов. У ЦСКА — Иван Обляков и Федор Чалов», — сказал Игнатьев в интервью «Матч ТВ».

«Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России в сезоне-2022/23, обеспечив себе золотые медали РПЛ еще в 26-м туре после победы над «Спартаком».

Подопечные Сергея Семака одержали 20 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели два поражения, набрав 66 очков. До конца сезона сине-бело-голубые сыграют с «Сочи» и воронежским «Факелом».

Второе место занимает ЦСКА (54), которому предстоят матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». Третьим идет «Спартак» (53) — в двух оставшихся турах он встретится с «Пари Нижний Новгород» и «Крыльями Советов».

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