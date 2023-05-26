УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет

В УЕФА очень удивлены отношением нового руководства «Ювентуса» и могут наказать клуб исключением из еврокубков на один год или даже на несколько лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Ньоне рассчитывали на то, что «Ювентус» с приходом новых менеджеров будет активнее вести себя в вопросе сворачивания проекта Суперлиги, но в Турине медлят, возможно, ожидая решения суда ЕС. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, ещё один крупный лоббист нового европейского турнира, в отличие от боссов чёрно-белых, в апреле летал в Словению, чтобы встретиться с президентом УЕФА Александером Чеферином и обсудить острые вопросы лично.