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УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет

В УЕФА очень удивлены отношением нового руководства «Ювентуса» и могут наказать клуб исключением из еврокубков на один год или даже на несколько лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на один или несколько лет
© globallookpress.com

В Ньоне рассчитывали на то, что «Ювентус» с приходом новых менеджеров будет активнее вести себя в вопросе сворачивания проекта Суперлиги, но в Турине медлят, возможно, ожидая решения суда ЕС. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, ещё один крупный лоббист нового европейского турнира, в отличие от боссов чёрно-белых, в апреле летал в Словению, чтобы встретиться с президентом УЕФА Александером Чеферином и обсудить острые вопросы лично.

«Ювентус» же не стремится сгладить углы в отношениях с УЕФА, и этот факт поражает Чеферина, от которого может зависеть еврокубковое будущее «старой синьоры». Представители футбольного Союза владеют тысячами страниц расследования прокуратуры Турина по делу о махинациях и, возможно, уже в июне вынесут свой вердикт. Если выяснится, что «Юве» нарушал правила финансового фэйр-плей в 2020 и 2021 годах, то клуб, ранее заплативший серьёзно уменьшенный штраф (€ 3,5 млн вместо € 19 млн), может быть исключён из еврокубков на один или несколько сезонов.

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