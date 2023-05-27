Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» будет одним из главных претендентов на медали. Кроме того, специалист отметил важность продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Конечно, такое решение по Артёму выглядит логично, оно напрашивалось. Руководство столичного клуба сделало всё правильно. Во второй части чемпионата Артём себя прекрасно показал, забивал, отдавал, был невероятно полезен», — рассказал Непомнящий «РБ Спорт».
И в новом футбольном году, по мнению тренера, «Локо» с таким составом обязан бороться за топ-3 чемпионата России.
«Имея талантливых игроков и укомплектованный состав, москвичи могут добиться хороших результатов. Думаю, это будет борьба за тройку», — добавил Непомнящий.
В данный момент «Локомотив» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.