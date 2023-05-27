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53 минуты назад

Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку

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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» будет одним из главных претендентов на медали. Кроме того, специалист отметил важность продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку
Фото: championat.comchampionat.com

«Конечно, такое решение по Артёму выглядит логично, оно напрашивалось. Руководство столичного клуба сделало всё правильно. Во второй части чемпионата Артём себя прекрасно показал, забивал, отдавал, был невероятно полезен», — рассказал Непомнящий «РБ Спорт».

И в новом футбольном году, по мнению тренера, «Локо» с таким составом обязан бороться за топ-3 чемпионата России.

«Имея талантливых игроков и укомплектованный состав, москвичи могут добиться хороших результатов. Думаю, это будет борьба за тройку», — добавил Непомнящий.

В данный момент «Локомотив» находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,РПЛ,Валерий Непомнящий,Артем Дзюба,
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