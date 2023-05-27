Непомнящий: в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку

«Конечно, такое решение по Артёму выглядит логично, оно напрашивалось. Руководство столичного клуба сделало всё правильно. Во второй части чемпионата Артём себя прекрасно показал, забивал, отдавал, был невероятно полезен», — рассказал Непомнящий «РБ Спорт».