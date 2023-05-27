Нападающий Алешандре Пато вернулся в «Сан-Пауло»

Он заключил контракт с клубом «Сан Пауло» до декабря 2023 года, сообщает пресс служба команды. Последним клубом 33 летнего бразильца был американский «Орландо Сити», который он покинул в 2022 м.

До МЛС форвард играл за «Челси», «Милан», «Вильярреал». Также он провел 27 матчей за сборную Бразилии и забил десять мячей. Пату дважды с перерывами ранее уже выступал за «Сан Пауло». Матчи чемпионата Бразилии в сезоне 2023 проходят на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.