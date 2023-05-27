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Месси, Ди Мария и Паредес получили приглашение на прощальный матч Рикельме

Бывший полузащитник «Бока Хуниорс» и «Барселоны» Хуан Роман Рикельме проведёт свой прощальный матч в конце июня 2023 года. Об этом сообщает журналист Мартин Аревало в своём «твиттере».

Месси, Ди Мария и Паредес получили приглашение на прощальный матч Рикельме
© Чемпионат.com

По информации источника, матч пройдёт 25 июня, на следующий день после дня рождения Рикельме. Экс-полузащитнику исполнится 45 лет. Игра будет приурочена к прощанию Рикельме с футболом.

Главным тренером одной из команд будет Карлос Бьянки. Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси и игроки туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария и Леандро Паредес были приглашены принять участие в матче. Также приглашения получили несколько бывших одноклубников Рикельме.

Рикельме завершил профессиональную игровую карьеру ещё в 2015 году.

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