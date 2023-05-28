Смолов: скорее всего, я закончил карьеру в сборной России

«Скорее всего, я закончил карьеру в сборной России. Мы с Карпиным говорили и услышали друг друга. Если через два года нас вернут, меня вызовут, а я ещё буду ходить, то, конечно, я поеду», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.