В «Челси» прокомментировали сообщения об интересе к Арсену Захаряну

Ранее английский журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» всё ещё интересуется Захаряном, однако испытывает проблемы при оформлении трансфера полузащитника «Динамо» из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Слухи о возможном переходе футболиста в лондонский клуб ходили ещё в прошлом году.