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В «Челси» заявили, что не интересуются Арсеном Захаряном

Пресс-атташе лондонского «Челси» Тоби Крейг прокомментировал слухи о сохраняющемся интересе клуба к приобретению полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвав их неправдой.

В «Челси» прокомментировали сообщения об интересе к Арсену Захаряну
© Чемпионат.com

«Это неправда», — приводит слова Крейга Sport24.

Ранее английский журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» всё ещё интересуется Захаряном, однако испытывает проблемы при оформлении трансфера полузащитника «Динамо» из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию. Слухи о возможном переходе футболиста в лондонский клуб ходили ещё в прошлом году.

20-летний Захарян отметился пятью забитыми мячами и восемью результативными передачами в 35 матчах, сыгранных за «Динамо» в текущем сезоне. Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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