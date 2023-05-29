В «Локомотиве» сообщили, что повысили зарплату Дзюбе по новому контракту

«Это важное переподписание. Артём доказал всё своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем с продлением контракта не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артём приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — приводит слова Ульянова «РИА Новости Спорт».