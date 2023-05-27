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«Торпедо» продлило контракт с 40-летним форвардом Лебеденко

Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале сообщило о продлении контракта с нападающим команды Игорем Лебеденко.

«Торпедо» продлило контракт с 40-летним нападающим
© Чемпионат.com

Новое соглашение 40-летнего нападающего с «автозаводцами» рассчитано до конца следующего сезона, который «Торпедо» проведёт в Первой лиге.

Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Нападающий вернулся в родной клуб в 2019 году. В текущем сезоне Лебеденко сыграл за «автозаводцев» 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение форварда с «Торпедо» было рассчитано до июня 2023 года.

После 28 сыгранных матчей в текущем сезоне «Торпедо» лишилось шансов на сохранение места в РПЛ, набрав лишь 13 очков.

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