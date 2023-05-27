«Торпедо» продлило контракт с 40-летним нападающим

Лебеденко — воспитанник «Торпедо». Нападающий вернулся в родной клуб в 2019 году. В текущем сезоне Лебеденко сыграл за «автозаводцев» 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение форварда с «Торпедо» было рассчитано до июня 2023 года.