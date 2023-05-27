«Рубин» не планирует награждать Слуцкого медалью Первой лиги

Казанский «Рубин» не планирует включать бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в список награждаемых медалями Первой лиги по итогам сезона. Об этом сообщает телеграм-канал Инсайдлар.

По информации источника, «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не настроен награждать Слуцкого из-за того, что именно с ним во главе казанская команда вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.

Ранее Слуцкий в одним из YouTube-шоу заявил, что он должен будет получить медаль Первой лиги, так как отработал 19 туров во главе «Рубина». На самом же деле именно клуб определяет награждаемых.