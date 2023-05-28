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Василий Уткин оценил победу "Баварии" в чемпионате Германии

Известный футбольный журналист Василий Уткин на своей странице в социальных сетях прокомментировал очередное чемпионство "Баварии" в Бундеслиге.

Уткин оценил победу "Баварии" в чемпионате Германии
© ТАСС

"Эти немецкие концовки. Обычно в Германии все ясно задолго, но иногда бывает вот такое. Какой же драйв", — написал Уткин.

"Бавария" проводила свой последний матч в чемпионате страны. Перед заключительным туром мюнхенцы имели шансы завоевать титул лишь в случае осечки "Боруссии".

В итоге "Бавария" свой матч против Кельна выиграла, а вот дортмундцы неожиданно не смогли одолеть "Майнц". Это привело к тому, что "Бавария" вновь стала чемпионом Германии. Стоит отметить, что на протяжении последних 10 лет подряд "Бавария" никому не отдает титул чемпиона Германии. "Боруссия" праздновала чемпионство последний раз в сезоне 2011/12.

Ранее бывший генеральный директор "Баварии" Оливер Кан на своей странице в социальных сетях сообщил, что мюнхенский клуб запретил ему праздновать чемпионство в чемпионате Германии с командой.

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