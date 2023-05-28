$79.97-0.0285.92+0.04

Бывший арбитр ФИФА заявил, что судьи в РПЛ выполняют заказ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче между "Торпедо" и "Оренбургом" в рамках 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бывший арбитр ФИФА заявил, что судьи в РПЛ выполняют заказ
© РИА Новости

"Эпизод на 76-й минуте похож на момент с Денисовым в матче "Спартак" — "Химки". Или же это происки арбитров, которые искали момент, чтобы показать карточку. К сожалению, такая реальность на сегодняшний день. Арбитры не судят нейтрально, а выполняют заказ", — передает слова Хусаинова "Спорт-Экспресс".

В субботу "Торпедо" уступило "Оренбургу" со счетом 1:3. Два гола команда Марцела Лички забила с пенальти. Также на 75-й минуте был удален защитник москвичей Артем Самсонов за две желтых карточки.

Москвичи несколько туров назад потеряли шанс сохранить прописку в РПЛ. В следующем сезоне "Торпедо" вместе с "Химками" выступит в Первой лиге. Вместо них в РПЛ поднимутся "Рубин" и "Балтика".

Сегодня в РПЛ пройдут еще четыре матча: "Спартак"-"Пари Нижний Новгород", "Динамо"-"Локомотив", "Факел"-"Крылья Советов" и "Ростов"-"Ахмат".

Ранее президент "Торпедо" Ярослав Савин призвал навсегда отстранить судей РПЛ Бобровского и Панина после их работы на матче "автозаводцев" с "Оренбургом".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий