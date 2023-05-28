Бывший арбитр ФИФА заявил, что судьи в РПЛ выполняют заказ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче между "Торпедо" и "Оренбургом" в рамках 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Эпизод на 76-й минуте похож на момент с Денисовым в матче "Спартак" — "Химки". Или же это происки арбитров, которые искали момент, чтобы показать карточку. К сожалению, такая реальность на сегодняшний день. Арбитры не судят нейтрально, а выполняют заказ", — передает слова Хусаинова "Спорт-Экспресс".
В субботу "Торпедо" уступило "Оренбургу" со счетом 1:3. Два гола команда Марцела Лички забила с пенальти. Также на 75-й минуте был удален защитник москвичей Артем Самсонов за две желтых карточки.
Москвичи несколько туров назад потеряли шанс сохранить прописку в РПЛ. В следующем сезоне "Торпедо" вместе с "Химками" выступит в Первой лиге. Вместо них в РПЛ поднимутся "Рубин" и "Балтика".
Сегодня в РПЛ пройдут еще четыре матча: "Спартак"-"Пари Нижний Новгород", "Динамо"-"Локомотив", "Факел"-"Крылья Советов" и "Ростов"-"Ахмат".
Ранее президент "Торпедо" Ярослав Савин призвал навсегда отстранить судей РПЛ Бобровского и Панина после их работы на матче "автозаводцев" с "Оренбургом".