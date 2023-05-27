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В «Торпедо» потребовали пожизненное отстранение двух судей РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин раскритиковал судейство в матче 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».

В «Торпедо» потребовали пожизненное отстранение двух судей РПЛ
© Газета.Ru

«Когда «Торпедо» начинает показывать футбол, арбитры просыпаются. То, что сегодня творил Бобровский, за гранью, оба пенальти. Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR, которого неоднократно отстраняли… Бобровского постоянно отстраняют и снова ставят на нашу игру. Будем делать все возможное, чтобы они больше не появлялись не только у нас, но и вообще на судейском поприще», — передает слова Савина «Матч ТВ».

Сегодня «Торпедо» уступило «Оренбургу» со счетом 1:3. Два гола команда Марцела Лички забила с пенальти. Также на 75-й минуте был удален защитник москвичей Артем Самсонов за две желтых карточки.

Москвичи несколько туров назад потеряли шанс сохранить прописку в РПЛ. В следующем сезоне «Торпедо» вместе с «Химками» выступит в Первой лиге. В РПЛ поднимутся «Рубин» и «Балтика». Сегодня казанцы обыграли махачкалинское «Динамо» и стали чемпионом Первой лиги. «Енисей» и «Родина» примут участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

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