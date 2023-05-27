В «Торпедо» потребовали пожизненное отстранение двух судей РПЛ

«Когда «Торпедо» начинает показывать футбол, арбитры просыпаются. То, что сегодня творил Бобровский, за гранью, оба пенальти. Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR, которого неоднократно отстраняли… Бобровского постоянно отстраняют и снова ставят на нашу игру. Будем делать все возможное, чтобы они больше не появлялись не только у нас, но и вообще на судейском поприще», — передает слова Савина «Матч ТВ».