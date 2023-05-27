«Краснодар» сыграл вничью в матче с ЦСКА

Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Встреча завершилась вничью — 0:0.

На 57-й минуте Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. Решение было принято Левниковым после просмотра видеоповтора.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Москве и завершился победой армейцев со счётом 4:1.