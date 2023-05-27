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«Монако» Головина уступил «Ренну» в матче Лиги 1

Сегодня, 27 мая, на стадионе «Роазон Парк» состоялся матч 37-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Монако». Подопечные Бруно Женезио одержали победу – 2:0.

«Монако» Головина уступил «Ренну» в матче Лиги 1
© открытые источники

На 52-й минуте счёт открыл Ловро Майер. Затем отличился Амин Гуири. В обоих случаях ассистентом выступал Бенжамен Буриго.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако, был заменён на 72-й минуте.

У монегасков осталось 65 очков и шестая строчка в турнирной таблице. «Ренн» (65) идёт пятым и претендует на попадание в еврокубке.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» досрочно завоевал титул. Парижане с трудом набрали очки в игре со «Страсбургом» (1:1). Второе место досталось «Лансу», третье — «Марселю».

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