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Неймар отреагировал на чемпионство «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал пост после того, как парижане стали чемпионами Франции. Напомним, это случилось по итогам матча 37-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (1:1).

Неймар отреагировал на чемпионство «ПСЖ»
© GETTY IMAGES

«Номер один во Франции», — написал форвард в своей социальной сети.

Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы.

Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств.

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